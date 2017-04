Grietje B. (57) uit Deventer langer vast voor moord

De politie heeft het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op het woonwagenkamp aan de Zweedsestraat in Deventer nog niet kunnen afronden. Er zijn diverse getuigen gehoord, maar dat heeft nog geen compleet beeld opgeleverd. Om die reden komt de politie later vandaag met een nieuwe getuigenoproep. Ze wil graag in contact komen met mensen die zaterdagnacht tussen 23 en 1:30 uur iets hebben gezien of gehoord in of rond het woonwagenkamp.