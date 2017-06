Groen licht voor randweg Twello in zicht

Prestigekwestie

In een verhit debat laakten coalitiepartijen CDA en D66 én oppositiepartij PvdA-GroenLinks de onderzoeken en cijfers die ten grondslag liggen aan het collegevoorstel. ,,Allerminst overtuigend", noemde Paul Jonkman (D66) die, en dat maakte het voor – niet principieel tegenstander - PvdA-GroenLinks, ‘onmogelijk om hiermee in te stemmen’. Coalitiepartij CDA was bij monde van Joke Boerkamp misschien nog wel het hardst in haar bewoordingen. ,,Het is een prestigekwestie geworden”, beet ze de wethouder toe. Ook kreeg Van der Sleen het verwijt de inwoners te weinig bij de besluitvorming te hebben betrokken.