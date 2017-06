Heel Eagles Hapt: Gaat Deventer het wereldrecord koekhappen verbreken?

Volledig scherm © Screenshot uit de promovideo van Heel Deventer Hapt

Om veel deelnemers (misschien wel 6000) en vrijwilligers te werven, is er in China speciaal een mascottepak gemaakt in de vorm van een koek. Een aantal vrijwilligers zal zich in het pak hijsen om - onder meer - basisscholen langs te gaan.

Mark Huisman van de organisatie (stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer): ,,We boren alles aan. Social media, sportclubs, bedrijfsleven, eigen netwerk. Er zijn nog vrijwilligers nodig, er is op de dag zelf veel te doen. Er zijn al 800 aanmeldingen. We zetten vanaf nu pas volop in op het werven van deelnemers. Iedereen is welkom. Jong, oud, individueel of in een groep met je bedrijf, klas of sportclub.''

Twee kilometer

Volledig scherm Joekie het Koekie tussen de enthousiaste kinderen van de Cees Wilkeshuisschool. © FOTO HISSINK Vanaf de Welle tot op de Brink ontstaat die zondag een lint van twee kilometer aan koekhappers. ,,Er komen vakken, met vijftig deelnemers per vak. Dan is het aantal happende mensen te tellen. Vak-voor-vak wordt er koekgehapt. De poging zal een half uur duren. Er doen mensen verkleed mee. Het Deventer Sportbedrijf organiseert op de Brink sportactiviteiten, waarbij kinderen een eigen recordpoging neerzetten. De horeca zal iets doen. Er is live-muziek. De hele dag bruist de binnenstad. We wilden een keer iets groots om een goed doel te steunen. Dat is stichting Present uit Deventer. Donaties zijn welkom. Vanuit bedrijven komt er al het nodige los.''

,,Ons budget is al meer dan 70.000 euro, als je ook meetelt wat bedrijven in natura doen. De positieve reacties en het enthousiasme geven energie. Zo hebben we een promofilm opgenomen, waarin de selectie van GA Eagles koekhapt. Het leeft in Deventer. Dankzij alle medewerking verloten we mooie prijzen onder de deelnemers.''