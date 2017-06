Hennepkwekerij in loods moest Marinus uit Deventer uit financiële sores halen

Een vader en zoon uit Deventer stonden dinsdag terecht voor het bezit van een hennepkwekerij met bijna 1.100 planten. De kweekruimte was professioneel ingericht in twee trailers in een loods.

Vader Marinus S. (57) had een niet al te best lopende zaak. Op een feestje in de zomer van 2014 ontmoette hij iemand die hem uit zijn sores kon helpen. Voor een kleine 1.500 euro per maand hoefde S. alleen maar zijn loods aan de Tartustraat beschikbaar te stellen. Er kwam eerst een oplegger in te staan, in 2015 aangevuld met een tweede. S. wist waar het om ging: deze andere persoon had in beide opleggers kweekruimtes voor wiet aangelegd.

Wietlucht

Maar de wietlucht trok ook de aandacht van getuigen. Toen de politie een melding daarover kreeg, werd een onderzoek opgezet. De loods werd ook een week geobserveerd. Wat opviel was dat naast de Jeep van S. ook de BMW van zijn 20-jarige zoon die regelmatig voor de loods stond. Bij de inval in november 2015 was het ook de zoon die met gierende banden van de loods wegreed. ,,Mijn banden waren slecht. Ze piepten altijd'', zei de jongere S. daarover.

Plantjes water geven

De zoon zweeg bij de politie, maar vader kon tot in detail vertellen over de kwekerij. Later zweeg hij, mede op advies van zijn advocaat. Senior had wel eens wat plantjes verzorgd. ,,Gewoon, een of twee keer de kraan opendraaien, meer was het niet'', zei hij daarover. De officier van justitie zag daarin een bewijs van het medeplegen van de teelt van wiet. Tegen senior eiste hij 180 uur werkstraf en 2 maanden cel voorwaardelijk. De beide trailers kunnen wat hem betreft verbeurd verklaard worden. Omdat over de verdere betrokkenheid van de zoon weinig bekend is, vroeg hij in zijn zaak om vrijspraak. Terecht, zei de raadsman. De rol van vader beperkte zich tot het beschikbaar stellen van de loods. ,,Meer weet hij er niet van.''