Het slimste verkeerslicht staat in Deventer

videoDit verkeerslicht is het slimste van Deventer - en zelfs van heel Nederland. Hij ziet het verschil tussen vrachtwagens, auto’s en fietsers en kan zelf bedenken voor wie het licht op rood of op het groen springt. Het is nu nog de enige in zijn soort, maar binnenkort staat er ook eentje in Apeldoorn. En volgend jaar vind je ze in heel Nederland.

Dat slimme zie je niet. Het intelligente verkeerslicht op de kruising van de Nico Bolkesteinlaan met de Colmschaterstraatweg is doodnormaal. Spring op groen, rood en oranje. Niets bijzonders aan. Toch is het de eerste van een golf aan slimme verkeerslichten die vanaf volgend jaar op 1250 plekken in heel Nederland - waaronder in Zwolle en Kampen - het verkeer staan te regelen.

Het verkeersministerie, overheden en tech-bedrijven testen de slimme verkeersregelaars op vijf plekken in Nederland. De eerste in Deventer krijgt komende weken soortgenoten, waarvan eentje op de kruising Ravenweg-Hofveld in Apeldoorn. In fase wordt gekeken of ze alles doen wat ze moeten doen.

Verkeerslicht

Van het herkennen van verkeersstromen en op de juiste moment op groen of rood springen tot het waarschuwen van automobilisten. Verkeer op de Bolkesteinlaag in Deventer gaat dat laatste pas merken in het najaar. Via een app op de smartphone laat het verkeerslicht dan weten dat je echt het gas niet hoeft in te drukken - hij springt toch zo op rood. Of je hoort in de auto juist dat je gewoon je snelheid kunt vasthouden - hij blijft nog even op groen.

Het kan allemaal dankzij slimme innovaties in software en hardware. Overheden en bedrijven die onderdelen maken voor dit soort intelligente verkeerslichten hebben afgesproken dat hun producten onderling te verbinden maken. Vergelijk het met uw computer thuis. De printer van de leverancier X kan immers overweg met de programma’s op uw computer van leverancier Y.