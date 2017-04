Hoe kwam Grietje B. aan een wapen?

Iemand een wapen geven voor de verjaardag is in sommige kringen al bijna net zo gewoon als een flesje wijn meenemen. ,,Er wordt meer en meer met wapens beschermd.''

Wat de aanleiding was voor de gewelddadige dood van de 54-jarige woonwagenbewoner Lauwie van Lies en hoe de schietpartij op het kamp aan de Zweedsestraat in Deventer zaterdagnacht precies verliep, is nog onduidelijk.

Volgens een woordvoerster van de politie moeten nog diverse getuigen worden gehoord voordat er een betrouwbaar beeld kan worden geschetst. Meer duidelijkheid moet ook komen uit het forensisch onderzoek, dat gisteren nog niet was afgerond.

Rechter-commissaris

Aangenomen wordt dat het een crime passionnel was, waarvoor de 57-jarige Grietje B. - echtgenote van het slachtoffer - is aangehouden. Zij zit vast en wordt naar verwachting morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Op vragen over hoe de vrouw aan het wapen kwam, wil de politie in dit stadium van het onderzoek niet ingaan. Datzelfde geldt voor de vraag of drie schietincidenten op en bij Deventer woonwagenkampen in anderhalf jaar tijd niet wat veel is?

Uit parlementaire en wetenschappelijke onderzoeken naar verboden vuurwapenbezit blijkt echter dat illegaal schiettuig bij autochtonen opvallend vaak wordt aangetroffen bij woonwagenbewoners en leden van outlaw motorbendes.

Het voorhanden hebben van wapens heeft volgens psychologe/criminologe Ilse van Leiden van het Arnhemse Bureau Beke vaak te maken met de aanwezigheid van criminele activiteiten. Zonder een verband te willen leggen met de Deventer schietpartij, die meer weg heeft van een crime passionnel, stelt ze dat criminele woonwagenbewoners een dominante rol spelen in het softdrugsmilieu. ,,Dat wordt meer en meer met wapens beschermd. Als je in de criminaliteit zit, is het bijna normaal geworden dat je een wapen hebt. En er wordt ook sneller geschoten", aldus Van Leiden. ,,Uit de casus op een woonwagenkamp in Brabant die we hebben onderzocht blijkt dat iemand een wapen geven voor de verjaardag al bijna net zo gewoon is als een flesje wijn meenemen."

Betrouwbare cijfers over illegaal wapenbezit zijn er volgens Van Leiden niet. In 2002 schatten onderzoekers van de Universiteit van Tilburg het aantal illegale wapens tussen de 85 en 125 duizend.

Onderzoekster Ilse van Leiden was een van de auteurs van het in 2014 verschenen rapport 'Met grof geschut', dat werd gemaakt in opdracht van het Programma Politie & Wetenschap. Het is een reconstructie van een moordonderzoek binnen de criminele woonwagenwereld, waarbij ook veel gegevens uit andere onderzoeken naar illegaal wapenbezit en criminele activiteiten op woonwagenkampen zijn samengebracht. Daaruit blijkt dat tweederde van de productie en handel in softdrugs kan worden gelinkt aan woonwagenbewoners. Ook is er een sterke verwevenheid van deze bevolkingsgroep met wapenhandel, fraude, autocriminaliteit en ladingdiefstal.

Zwijgcultuur

De Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden kwam medio jaren negentig tot de conclusie dat woonwagenbewoners succesvol zijn in de misdaad omdat ze er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken om de eigen handel te beschermen. Ook de sterke onderlinge banden, de zwijgcultuur en de gewelddadige reputatie dragen bij aan het succes, zo werd in 2012 nog eens herbevestigd in een trendonderzoek naar georganiseerde misdaad.

In zo'n context is het voorhanden hebben van wapens niet vreemd. De gebeurtenissen in Deventer lijken dat te bevestigen. In de afgelopen anderhalf jaar waren er drie schietincidenten op verschillende woonwagenkampen in en rond de stad.

Gevaarlijk