Identiteit dode in Deventer nog onbekend

Het lichaam is gevonden in het water van de Zandweerdhaven. In de buurt van het lichaam ligt een fiets. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf. Buurtbewoners hebben vanochtend rond half negen de politie aan de deur gehad met de vraag of ze iets opvallends hebben gezien.

Sporenonderzoek

De politie doet op dit moment volgens woordvoerder Paul Koetsier sporenonderzoek. Het is volgens hem nog niet duidelijk is of sprake is van een man of vrouw. ,,Dat weten we nog niet. We doen nog onderzoek naar de identiteit.'' Ook is volgens de politie nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf.