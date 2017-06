IJsselbiënnale: kunst langs de IJssel tussen Kampen en Doesburg

De IJsselbiënnale is begonnen. De internationale kunstmanifestatie is een ode aan de IJssel en bestrijkt het gebied tussen Kampen en Doesburg. Het gaat om de eerste editie van wat een tweejaarlijkse kunstmanifestatie moet worden. Thema is de verandering van het klimaat. De feestelijke opening is op vrijdag 23 juni in Doesburg.

Inclusief de 26 grote kunstwerken aan de IJssel (zie onderaan) en tentoonstellingen in musea gaat het om ongeveer honderd initiatieven die het verhaal van het IJsseldal vertellen.

Programma

Op bijzondere plekken zoals uiterwaarden, oude fabriekspanden, gemalen of in oude binnensteden worden concerten, exposities en theatervoorstellingen gehouden en bijvoorbeeld gedichten voorgedragen. Het gaat om grote, maar ook om kleine, intieme voorstellingen.

Volledig scherm De laatste beroepsvisser van Oost-Nederland, expositie van Michael Rhebergen in de Gasfabriek in Deventer. © Michael Rhebergen Zo vergezellen muzikanten van het Deventer Songwriters Gilde in een bakfiets wandelaars en fietsers op route van de IJsselbiënnale en duikt muziekfestival Oeverloos op onverwachte plekken tussen Deventer en Olst op.

In de Gasfabriek in Deventer laat fotograaf Michael Rhebergen een reportage zien van de laatste professionele vissers op de IJssel. In de gasfabriek is ook de expositie van fotogroep Objectief uit Schalkhaar, waar Annemieke Tonnaer deel van uit maakt.

De bewoners staan centraal bij een project van de Stichting IJsselhoeven die op diverse oude boerderijen tussen Doesburg en Zwolle bezoekers van de IJsselbiënnale op hun boerderij verwelkomen met een lunch of diner.

In Zutphen exposeren twintig kunstenaars van de KleiClub in Dat Bolwerck. De tentoonstelling Zwolle en de IJssel in het Stedelijk Museum Zwolle vertelt over de relatie van Zwolle met de IJssel.

Er is nog veel meer te beleven, ook in plaatsen zoals Hattem, Kampen en Doesburg. Het complete programma is te vinden op de site van de IJsselbiënnale.

Praktische informatie

Om de locaties te bezoeken is een ticket a 8,50 euro nodig. Het ticket blijft tot het einde van de IJsselbiënnale geldig. Bij de aanschaf van het ticket hoort een gratis routekaart. Hierop staan 4 fiets- en 9 wandeletappes. Deze kunnen afzonderlijk of gecombineerd afgelegd worden. Meer informatie daarover staat hier.