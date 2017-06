IJsselbiënnale start vandaag

Video Klassieke Volvo verloren bij schuurbrand Bathmen

13 juni Marcel Tukker baalt als een stekker dat zijn Volvo 145 uit 1969 onherstelbaar is beschadigd bij de schuurbrand die maandagavond laat woedde aan de Bronsvoorderdijk in het buitengebied van Bathmen. ,,Dit is zuur, maar het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd is gebleven.''