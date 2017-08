'Inbreker had haar van Dave Roelvink'

Was het de 25-jarige Vincent Q. uit Deventer die in Olst op klaarlichte dag een poging deed in te breken of was het een vriend die hij al jaren kende? Het signalement kwam overeen met hoe Q. eruit ziet. ,,Iedereen heeft tegenwoordig hetzelfde haar als Dave Roelvink.''

Het verhaal van Q. over wat hij die dag deed in Olst is opmerkelijk, maar het kan de waarheid zijn. Gedetailleerd vertelde hij de rechters hoe hij 20 euro aan een vriend uitleende. En hoe die vriend voorstelde op maandagmiddag 8 mei om 12 uur bij de kerk in Olst het geld terug te geven. Met trein, bus en een geleende scooter wist hij de kerk te bereiken. En kreeg slechts een tientje van die vriend die vervolgens die scooter wilde lenen om bij zijn moeder de rest op te halen.

En terwijl Q. een tijdje naar spelende kinderen op een schoolplein zat te turen, pleegde die vriend ondertussen de poging tot inbraak aan de Steunenbergweg. De overbuurvrouw zag het gebeuren en wist ook een deel van de nummerplaat van de scooter te onthouden.

Kapsel

Q. werd iets later rijdende op die scooter aangehouden. De buurvrouw zei de inbreker wel te herkennen, maar ze werd nooit geconfronteerd met een foto van de man uit Deventer. Het signalement dat ze opgaf, komt aardig overeen met Q. Vooral het kapsel van televisiester Dave Roelvink zou hetzelfde zijn als van de inbreker. ,,Iedereen draagt tegenwoordig dat kapsel'', zei Q.

De verdachte ontkende dat hij het was die de poging inbraak deed. Wat schimmige WhatsApp-berichten met een vriend over 'een slag slaan' en dat die vriend dan geld zou krijgen, gingen over gokken in een casino, zei hij.

Verklaring

De officier van justitie vond dat je er ook de inbraak in kon lezen. En bij die woning is een koptelefoon gevonden met dna-materiaal erop van Q. Hij eiste 6 maanden cel. De verdachte was vervroegd op vrije voeten gekomen van een eerdere soortgelijke straf. De officier vindt dat Q. die 157 dagen cel nu ook alsnog moet uitzitten. Advocaat Arjan Syrier wees op de zeer gedetailleerde verklaring van zijn cliënt die al die tijd bij zijn verhaal is gebleven. ,,Zijn verklaring is niet ongeloofwaardig.''