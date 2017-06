Jeugd aan het roer in derde ijssalon Talamini

Voor Sophie Beltman (18) en Max Klunder (16) zitten de school er even op. Dus kunnen ze al hun energie stoppen in de nieuwe ijssalon die Elio Talamini en zijn zoon Pietro hebben geopend aan de Hoge Hondstraat. Grote drijfveer voor hun is de glimlach van hun klanten. ,,Mensen komen hier omdat ze zin in ijs hebben. Je staat hier allebei met een glimlach. In Deventer is dit de leukste baan die ik kan bedenken’’, zegt Klunder (aardbeien).