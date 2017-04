Jeugd-ggz in praktijk van huisartsen

Huisartsen in Deventer gaan kinderen en jongeren minder snel doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De huisartsen zijn samen met Accare, Dimence en de vrijgevestigde jeugdpsychologen een proef gestart, waarbij er een speciale consulent in de praktijk komt.

Huisartsen kunnen met de consulent ruggespraak houden, maar kinderen en jongeren kunnen ook zelf bij hen terecht. Bijvoorbeeld voor kortdurende interventies of om de tijd te overbruggen tot er plek is bij een ggz-instelling. Ook is het idee dat de ggz-consulent drempelverlagend werkt omdat kinderen en jongeren met een hulpvraag dan niet meteen naar een ggz-instelling hoeven.

Proef

Aanleiding voor de proef zijn onder meer de lange wachtlijsten in de jeugdzorg, vertelt Lidwien Kruijswijk Jansen van Deventer huisartsenkoepel HCDO. De consulenten moeten er onder meer voor zorgen dat het doorverwijzen 'nog beter' gebeurt dan door de huisartsen en de sociale teams. ,,Die weten niet altijd in een keer de beste plek te vinden", zegt Kruijswijk Jansen. ,,De ggz-consulenten hebben specialistische expertise, waardoor ze goed kunnen inschatten wat nodig is. Bovendien kennen ze 'het veld' heel goed."

De proef is een initiatief van de gemeente Deventer en die draait ook voor de kosten van de proef op. Dat gebeurt vanuit het bestaande budget voor de jeugdzorg. Het idee is dat de consulenten zichzelf gemakkelijk terugverdienen, dat ze een besparing opleveren. ,,Neem jongeren met ADHD, of waarvan het vermoeden bestaat dat dat zo is", zegt Kruijswijk Jansen. ,,Die komen vaak in de dure, specialistische zorg terecht, maar dat is lang niet altijd nodig."

Vijf