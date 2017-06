Kijkje achter de schermen bij crematorium in Diepenveen

Expositie Pablo! ontvangt duizendste bezoeker in Deventer

3 juni Eerder dan verwacht meldde zich vandaag de duizendste bezoeker bij de expositie van het werk van de Spaans/Nederlandse keramiekkunstenaar Pablo Rueda Lara aan de Brink in Deventer. Het echtpaar Jongejan uit Deventer werd in de tentoonstellingsruimte door de voorzitter van KunstaanZ, Nyncke Koelstra, verrast met een bos bloemen, het boek over Pablo en een fles Spaanse wijn.