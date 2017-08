Kunstwerk bij Keizersrande hersteld

Ongekend in Deventer, week met 0 inbraken

5:16 De zomerperiode is in Deventer qua woninginbraken opvallend rustig, blijkt uit recente politiecijfers. Ongekend in Deventer: een week met 0 woninginbraken. Toch zijn dat de opvallende inbraakcijfers van afgelopen week. Midden in de zomerperiode, klassiek een periode waarin inbrekers graag en veel toeslaan, omdat veel inwoners met vakantie zijn. Politiechef Gert Telman: ,,Volgens mij is dit uniek. Ik kan me het in ieder geval ook niet herinneren.’’