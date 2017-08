Landelijke interesse voor Deventer huisartsenapp

De mobiele app Dokter Dichtbij is nog steeds niet bij alle praktijken van huisartsenkoepel HCDO te gebruiken. Patiënten van negen praktijken staan al sinds de lancering ervan in de wacht. Tegelijkertijd is er wel landelijke interesse voor de doktersapp.

Via Dokter Dichtbij is het mogelijk een afspraak te maken, een herhaalrecept op te vragen en een e-consult af te leggen. Dat kan door een koppeling met het systeem van de huisartsen. Maar bij de praktijken in Gorssel, Epse, Laren, Wesepe en Olst, gebruiken de doktoren een ander systeem, en koppeling daarmee blijkt lastiger dan gedacht. ,,Daardoor duurt het allemaal wat langer", zegt innovatiemanager van HCDO, Lidwien Kruijswijk Jansen. Verwachting is dat de problemen in september verholpen zijn. Mede als gevolg van de problemen, blijft het aantal downloads wat achter. De teller blijft hangen rond 7000 downloads.

Digid

Van de mensen die hem wél gebruiken, krijgt HCDO geregeld feedback. Behalve fouten in het programma, gaan de opmerkingen vooral over het steeds opnieuw moeten inloggen met DigiD. Gekeken wordt of daarvoor een eenvoudiger manier is te bedenken, maar de digitale identiteitscontrole zal niet verdwijnen. De beveiliging is voor sommige functies van de app namelijk wettelijk verplicht.

Landelijke interesse

Ondanks de lichte opstartproblemen is er van dokterskoepels uit heel Nederland wel interesse in de app. Niet geheel verwonderlijk: Dokter Dichtbij is uniek in zijn soort. Elders in Nederland hebben wel losse praktijken een app, maar er is er nog geen enkele waarbij - net als in deze regio - álle inwoners van een plaats of regio er gebruik van kunnen maken.

Als eerste stap naar een eventuele uitrol wil HCDO een proef met de app elders, met bijvoorbeeld één huisartsenpraktijk. ,,Er zitten nog wel wat haken en ogen aan een landelijke uitrol", zegt Kruijswijk Jansen. ,,We hebben de app volledig gebouwd op deze regio en het kan zijn dat we daarbij dingen over het hoofd hebben gezien. Daarnaast moeten we kijken naar eventuele, juridische consequenties." Winst maken is bijvoorbeeld niet de bedoeling. Maar: ,,We willen wel voorkomen dat ze ergens anders in Nederland met zorggeld opnieuw het wiel gaan uitvinden."