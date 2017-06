Lichaam gevonden in Deventer

Nieuwe invulling lonkt voor 'Orange'-pand in Deventer

4:00 Bierbrouwer Ab InBev verwacht binnen uiterlijk zes weken een huurovereenkomst te sluiten voor het horecapand aan de Brink waarin tot januari 2016 Eetcafé Orange zat. Erik Spenkelink van InBev spreekt over een 'heel serieuze kandidaat die bekend is in Deventer'. Zolang de handtekeningen niet zijn gezet, wil hij de naam van de kandidaat niet prijsgeven.