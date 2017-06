Man dreigt met mes bij inbraakpoging

Een bewoner van het wooncomplex aan de Varlarstraat in de wijk Keizerslanden betrapte de 38-jarige man, toen hij om 3.30 uur probeerde een kelderraam open te breken. De bewoner wilde op dat moment net iets in zijn kelder leggen. Toen de bewoner de verdachte geluiden hoorde ging hij daarop af. Even later stond hij oog in oog met de verdachte. Deze ging er vandoor. De bewoner achtervolgde de man.