Marktplaats-advertentie leidt tot opgeloste inbraken Olst

Tegen het eind van de middag kon de politie twee verdachten inrekenen in Deventer die mogelijk gestolen verwarmingsonderdelen aanboden via Marktplaats. Deze goederen bleken mogelijk te zijn gestolen tijdens inbraken op 8 of 9 maart in de nieuwbouwwoningen Ringmus in Olst.

Door de aanhouding van de twee verdachten en nader onderzoek aan de goederen, konden deze onderdelen inderdaad weer terug naar het bouwbedrijf die de woningen in Olst bouwt. De twee verdachten worden in ieder geval heling ten laste gelegd. De recherche zoekt nog uit of zij in direct verband staan met de inbraken in Olst zelf. De twee verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.