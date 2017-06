Miljoenenverlies voor zorginstelling Carinova

Vooral op de thuiszorg leed de zorginstelling verlies, door niet-kostendekkende tarieven van een aantal zorgverzekeraars. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016. Inmiddels is de bedrijfsvoering op orde, zo zegt Robert Horstman, concerncontroller van Carinova. Al gaf bestuursvoorzitter Henk van Zwam een jaar geleden na het verlies van bijna 4 miljoen over 2015 ook aan dat er geen nieuw verlies te verwachten was.

Reserves

Het verlies van ruim 3,2 miljoen vangt zorgreus Carinova op uit de reserves. Horstman: ,,Dat kunnen we opvangen doordat we in het verleden wat reserves hebben opgebouwd. En we kunnen nog wel een stootje hebben, al is het voor dit jaar echt de bedoeling om wel zwarte cijfers te schrijven. Zoals het er nu uitziet, lijkt dat ook te gaan lukken.''