Nachthoreca Deventer: Ga door met vrije openingstijden

Vrije eindtijden zou leiden tot minder uitgaansgeweld en minder geluidsoverlast, was vooraf het idee. Dat was zo in andere steden en dat lijkt nu ook op te gaan voor Deventer. Meerdere horeca-ondernemers ervaren dat in ieder geval zo. "En wij horen dat ook terug van de politie", zegt onder meer Hans Huberts van Persee. Huberts heeft de indruk dat de gemeente ermee door wil. "Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. We hopen dat er vóór 1 mei duidelijkheid over komt."