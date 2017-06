Nep-agent zoekt na babbeltruc naar sieraden bij Deventer bejaarden

Risico’s nieuw tekort Viking geheim

6:00 Het is onduidelijk of met het nieuwe tekort van 828.000 euro op de bouw van filmtheater De Viking de bodem van de put bereikt is. Dat bedrag is deels gebaseerd op een inventarisatie naar de kans op nieuwe tegenvallers en welke dat kunnen zijn.De inhoud van die risico-analyse is door het gemeentebestuur geheim verklaard.