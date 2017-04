Onderzoek heeft uitgewezen dat er in die periode vraag is naar ongeveer 424 hectare bedrijventerreinen, terwijl de gemeenten 397 hectare in de aanbieding hebben. Regionaal gezien is daarmee vraag en aanbod vrijwel in balans, maar in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte en Zwolle overtreft het aanbod de vraag. Deze gemeenten komen voor het einde van dit jaar met een plan om dit in balans te brengen.