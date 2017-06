Nieuwe invulling lonkt voor 'Orange'-pand in Deventer

Binnenstadsmanager Peter Brouwer is nog wat stelliger dan Spenkelink. Hij stelt dat voor het pand op nummer 7 een 'definitieve huurder' is gevonden, maar ook Brouwer heeft Ab InBev de naam nog niet weten te ontlokken. Hij is verheugd dat een nieuwe invulling op handen is voor deze - zoals hij het omschrijft - 'rotte kies in het mooie gebied dat de Brink is'.