Nieuwe wandelroute van begin tot einde van de IJssel

Vertrek raadslid Eugene Kelder nieuwe mokerslag SP Deventer

6 april De chaos binnen de SP in Deventer is compleet nu het enige raadslid, Eugene Kelder, heeft besloten te stoppen als raadslid voor de Socialistische Partij. Kelder blijft wel op persoonlijke titel in de gemeenteraad, laat fractiesecretaris en raadsopvolger Monique van der Horst weten. Kelder is volgens haar 'zeer aangedaan door deze geforceerde keuze' en daarom niet in staat een reactie te geven.