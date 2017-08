Oma vindt broers na wanhopige Twitter-oproep: 'Mijn man ligt op sterven'

Verdient Botermarkt meer dan fietsen?

6:00 Het plaatsen van 1300 klemmen en rekken voor de fiets in een historische binnenstad is een puzzel. Eerder zorgde de operatie al vanwege de kosten van een miljoen euro voor verdeeldheid in de gemeenteraad. Nu komen omwonenden van de Botermarkt in het geweer tegen het plaatsen van de klemmen in het rijksmonument. Afgaande op documenten van de gemeente gaat het om circa honderd stuks.