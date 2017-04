Op het stadhuis weten ze nu hoe het met Deventer gaat

Naar Rotterdams voorbeeld zijn in de Deventer wijkenmonitor objectieve gegevens over criminaliteit, werk- en inkomen en het voorzieningenniveau, naast subjectieve gegevens gelegd - dus hoe mensen over bepaalde zaken denken.

Fietsendiefstallen

De 'scores' van de wijken en dorpen in de monitor worden steeds afgezet tegen het Deventer gemiddelde. De cijfers zijn daarmee relatief. Zo kan het voorkomen dat in een wijk weinig fietsendiefstallen plaatsvinden maar dat die wijk op dat punt toch slecht scoort. Simpelweg omdat in andere delen van de stad nog minder fietsen worden gestolen.

Alle beschikbare informatie, van aantallen mensen in de schuldsanering tot reacties op huurwoningen of hondenpoepoverlast is samengebracht in één overzicht. "De bulk aan data is nu bruikbare informatie geworden", zegt burgemeester Andries Heidema. "Die maakt in één oogopslag inzichtelijk wat waar speelt." Samen met bijvoorbeeld woningcorporaties, dorpsbelangenvereniging of sociale teams kan de gemeente vervolgens inzoomen om te kijken of sprake van een probleem is, hoe dat komt en wat er aan te doen is. "We kunnen dus ook heel gericht actie ondernemen."

Resultaten

Voorstad en de Rivierenwijk staan er van alle wijken veruit het slechtst voor; zij scoren op vrijwel alle punten lager dan het Deventer gemiddelde. De binnenstad scoort verreweg het slechtst op het onderwerp veiligheid. Een van de opvallendste punten daarin is het hoge aantal 'zedenmisdrijven'. Enigszins vertekenend, want die zijn terug te voeren op de billenknijper die in 2014 in de binnenstad actief was. Veel gegevens in de monitor dateren uit dat jaar.

Omliggende dorpen

De dorpen Schalkhaar, Diepenveen, Bathmen, Lettele en Okkenbroek scoren ronduit positief. Op het punt van de voorzieningen scoren zij weliswaar (ver) onder gemiddeld, maar de dorpsbewoners ervaren dat niet zo.

De wijkenmonitor wordt tweejaarlijks uitgebracht, de eerstvolgende verschijnt volgend jaar omdat dan voor het eerst nieuw bewonersonderzoek onder 2200 Deventenaren beschikbaar is.