Loklampen voor de suzuki-fruitvlieg en knoflook in plaats van antibiotica. Over hoe een oud-ondernemer in de verpakkingsindustrie voorvechter wordt van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en medicijnen.

In de tuin van Gert Jansen (70) staan twee indrukwekkende insectenpalen met solarcellen. Het zijn proefexemplaren die dezelfde middag nog bij twee wijnboeren geplaatst gaan worden. Om de ene paal zwermen wespen en hoornaars, terwijl die plaagdieren nog nauwelijks voorkomen deze zomer. In een dikke laag liggen dode insecten in de bak met lokmiddel. In de andere paal liggen duizenden muggen en motjes. Die hebben zichzelf geëlektrocuteerd toen ze op de blauwe lamp in het midden van de paal afkwamen.

China

Volledig scherm Gert Jansen bij de insectenpaal, die beestjes lokt en elektrocuteert. © FOTO HISSINK Jansen heeft een simpele lamp in zijn handen. ,,Dit is het antwoord'', grijnst hij. ,,Ik heb er maar vijf. Die zijn speciaal gemaakt in China. De suzuki-fruitvlieg komt op bepaald licht af, dat anders is dan het licht waar de muggen gek op zijn. Daar gaan we nu mee testen. Er staan al een paar palen op velden met blauwe bessen. Nu komen daar de druiven bij. Ik ben er van overtuigd dat dit de manier is om de fruitvlieg te verdelgen.''



,,In de eerste plaats is de paal bedoeld voor de agrarische- en tuinbouwsector. De suzuki-fruitvlieg is een ware plaag voor de zacht-fruittelers. En wat dacht je van de mot die de buxus aanvreet? Het gaat echt om serieuze problemen. Daarnaast is het natuurlijk mooi als je wespen op terrassen weghaalt. Ik ben nu bijna 70. Ik zou willen dat ik 30 was. Dan had mijn leven er heel anders uitgezien. Dit zijn mooie dingen. En dat alleen maar omdat je soms de juist vragen stelt. Het houdt je jong. Het gaat om passie. Die moet je nooit kwijtraken.''

Engerlingen

De Holtenaar wist niks van fruitvliegen, engerlingen of knoflook als medicijn. Hij heeft nu tijd voor dit soort zaken, omdat hij zijn bedrijf in verpakkingen verkocht. Jansen verdelgt nu een voor een de natuurlijke vijanden van dier en gewas. ,,Ik vraag me dingen af. Ik was bekend in China door de handel in verpakkingsmaterialen en kende daar wetenschappers.''

Jansen ging op zoek naar antwoorden op vraagstukken waar de meeste mensen zich niet druk over maken. Antibioticagebruik bij dieren, ongedierte dat gewassen aantast. Het eerste was er de knoflook. In geconcentreerde vorm werkzaam tegen van alles. De experimenten met het bolgewas als geneesmiddel, samen met vriend en pluimveespecialist Herman Nijland resulteerde in hun gezamenlijke bedrijf No Medicine. Inmiddels wordt hun knoflookpreparaat veelvuldig ingezet als antibioticavervanger bij koeien met uierontsteking.

Meikevers

Zijn contacten in China smaakten naar meer. En de larven van de meikevers spelen hem zelf parten in zijn gazon. ,,Dus daar gingen we ook mee aan het experimenteren met behulp van wetenschappers in China. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet meer gebruikt worden, maar de overlast is groot. Met ons kruidenmengsel zijn we bijna zo ver dat we er de markt mee op kunnen en het effectief larven dood. Je kunt wel meikevers gaan vangen, maar daarmee haal je het probleem niet weg. Hetzelfde geldt voor aaltjes in lelies, voor ritnaalden in aardappelen. Het is ongedierte waar je als burger nooit van gehoord hebt, maar die de boeren veel parten spelen. Er is veel te doen met kruidenmengsels. De boeren hebben er belangstelling voor. Makkelijk is het niet: want wie ben ik? Maar als ik kan laten zien hoe het werkt komt het goed, daar ben ik van overtuigd. En het heeft de toekomst. Boeren staan open voor natuurlijke middelen.''