Peperdure prinsessenjurk vol biljetten van 50 piek

Honderden van de nieuwe vijftigjes, die vanaf vandaag in omloop zijn, gebruikte ze voor haar ontwerp. Dat deed Luiten op verzoek van DNB, om de nieuwe biljetten feestelijk te lanceren. Normaal gesproken ontwerpt en naait ze haar kleding thuis. En meestal gebruikt ze daarvoor afval, of in elk geval ‘materialen die niet gemaakt zijn om ze te dragen’, vertelt Luiten.

Bankmedewerkers

Maar dit keer vond het naaiwerk plaats in het zwaarbeveiligde gebouw van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Waar onder grote geheimhouding en strenge controle haar werk plaatsvond. Zo werd Luiten gefouilleerd en moesten steeds twee bankmedewerkers de biljetten die ze nodig had uit een kluis halen en voor haar neus uittellen.

Volledig scherm Een close-up van de biljettenjas. © Esther van den Kommer

Vandaag kwam aan alle geheimzinnigheid een eind. De prinsessenjurk van de Deventerse is nu te zien in het bezoekerscentrum van DNB. Al komt daar een replica te hangen, de echte met honderden vijftigjes blijft in principe achter slot en grendel. Het materiaal waar Luiten normaal mee werkt mag vooral ‘afval’ zijn, deze prinsessenjurk is meer dan een fortuin waard.