Petitie tegen vliegroutes over Teuge

Topvioliste op benefiet in Lebuïnuskerk

12:18 De internationaal gerenommeerde violiste Janine Jansen komt in september naar Deventer. Samen met twee andere topmusici speelt ze op een benefiet-avond in de Grote of Lebuïnuskerk. De drie speelden met alle grote orkesten in de wereld, zoals het London Symphony Orchestra en het Wiener Philharmoniker.