Philip en Jasper lopen de hele winter in korte broek

De 8-jarige Philip en zijn even oude vriendje Jasper lopen al de hele winter in korte broek. En ze willen dit nog heel lang volhouden.

Volledig scherm Philip Kroes (links) en Jasper Riemersma in korte broek op de Berg en Bos school. © Maarten Sprangh

Lachend poseren de jongens in de regen op het schoolplein voor de foto. Wat voor weer het ook is, het deert hen niet. ,,We zijn aan de kou gewend. Ik heb ook sleetje gereden in de sneeuw'', zegt Jasper.

Challange

Philip Kroes en Jasper Riemersma zitten in groep 5 op de Berg en Bosschool aan de Soerenseweg. Begin oktober 2016 was de start van hun 'korte broeken challenge'. ,,Ik zei in de klas: Wie doet ermee?'' Een stuk of tien klasgenoten besloten mee te doen. Jasper lachend: ,,Na een paar weken bleven wij met z'n tweeën over.''

Stoer en raar

De meeste kinderen in de klas vinden het stoer dat Philip en Jasper altijd in korte broek lopen. Er zijn er maar een paar die het raar vinden, weet Philip. ,,Onze juf Esmée vindt het knap dat we het volhouden. ,,Als we 's morgens binnenkomen, zegt ze vaak: Daar zijn ze weer in hun korte broek.''