Politie waarschuwt voor Engelstalige klussende oplichters in Deventer

video 'Fietsvisser' op spoorbrug haalt parel uit IJssel maar verliest zijn mobieltje

9:49 Deventenaar Rob Hulsebos heeft een bijzondere uitlaatklep gevonden om stress te lijf te gaan: hij gaat op jacht naar in de IJssel gedumpte fietsen. Gewapend met een zelfgemaakte ankerhaak aan vijftien meter touw betreedt hij de spoorbrug in zijn woonplaats in de hoop dat fietsen willen 'bijten'. De Stentor volgde hem op de voet. Dit leverde een hoogtepunt én een onvoorzien dieptepunt op.