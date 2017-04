Steenbrugge heeft primeur met proeflokaal voor thee-soorten

Aan de rand van de toekomstige nieuwbouwwijk Steenbrugge is het afgelopen half jaar hard gewerkt om tot een nieuwe invulling van het voormalig gemeentelijke informatiecentrum te komen. Axel en Paula van Bruggen staan te popelen om donderdag genodigden te ontvangen bij de opening van Theehuis Bij van Bruggen. Vanaf vrijdag is iedereen welkom aan de Wechelerweg 52.

Het theehuis is een combinatie van een winkel, een zitgedeelte, een buitenterras (nog niet ingericht) en een vergader- en feestzaal. Bezoekers kunnen zich onmogelijk van de uitdrukking 'it's not my cup of tea' bedienen. Tussen de 250 verschillende theesoorten uit onder meer Japan, China, Sri Lanka, India en Nepal moet iedereen wel iets van zijn gading weten te vinden. En anders is er altijd nog koffie. Lunchen en een high tea behoren tot de mogelijkheden.

Zelf thee maken

Bijzonder aan het concept is dat klanten zelf van verschillende kruidenplanten stengels en blaadjes kunnen knippen om daarmee hun eigen thee te bereiden. Hiervoor werken de Van Bruggens samen 'met een kruidenkweker in de Stedendriehoek'. Zij willen het aanbod aan kruidenplanten de komende tijd uitbreiden naar circa twintig soorten. De potten met kruiden komen zowel binnen als rondom het theehuis te staan.

Yogastudio

Axel van Bruggen runt al jarenlang de webshop www.vanbruggenthee.nl. ,,Het is altijd de bedoeling geweest een soort proeflokaal of belevingsruimte te beginnen. Dit pand is van de gemeente en diende als informatiecentrum voor nieuwbouwprojecten. De gemeente deed het in de verhuur, maar voor ons was de huurprijs te hoog. De afgelopen jaren hebben hier verhalenverteller Boudewijn Betzema en een yogastudio gezeten. Een jaar geleden werden we benaderd door hoofdhuurder BPD, de ontwikkelaar van Steenbrugge. Wij bleken niet de enige partij maar gelukkig is de keus op ons gevallen.''

Sporters

Op 30 september 2016 kregen Paula en Axel van Bruggen de sleutel. De dag erna beleefden zij hun vuurdoop: 550 mensen kwamen naar een inloopbijeenkomst over de nieuwbouwwijk die 400 woningen moet gaan tellen. Met hun theehuis mikt het echtpaar op verschillende doelgroepen van wandelaars en fietsers tot sporters en gezinnen. ,,Deze plek nodigt echt uit om te relaxen, te genieten én te proeven.''

Spelen

Met een crowdfundingactie is het echtpaar erin geslaagd 35.000 euro binnen te halen. Dit geld wordt gebruikt voor zaken als apparatuur, koelingen en het terras. Paula van Bruggen: ,,De actie loopt nog door. Als dit duizenden euro's extra oplevert, kunnen we dat geld bijvoorbeeld in een speelaccommodatie steken. Iedereen die investeert, krijgt een rendement van 5 procent.''

Volledig scherm Theehuis Bij van Bruggen.