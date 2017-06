Rente kredietbank Salland niet omlaag

Een verlaging van de rente van 13 naar 2,5 procent zou bij een maximale lening voor een gezin op bijstandsniveau maar 8 euro per maand schelen, zo rekent Kolkman de gemeenteraad voor. In plaats van een maandelijkse aflossing van 70 euro, zou het termijnbedrag 62 euro bedragen. Bovendien zou een renteverlaging er voor zorgen dat de kosten en het risico van de Kredietbank niet meer worden gedekt. Om dat op te vangen zou er dus jaarlijks een ton bij moeten, maar Kolkman laat weten de gelden voor minima liever anders in te zetten.

Meer mensen

Een ander effect van het verlagen van de rente zou zijn dat meer mensen in aanmerking komen voor een lening bij de Kredietbank, maar volgens het gemeentebestuur is ook hier het effect beperkt. Het gaat slechts om een tiental gezinnen per jaar, dat nu buiten de boot valt. ,,De praktijk leert dat de schuldenlast meestal zóveel hoger is dan het maximale krediet, dat ook extra ruimte van een paar honderd euro niets aan het besluit (om een lening te verstrekken of niet, red.) zou veranderen", zo schrijft Kolkman de raad.