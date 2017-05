Ruim 5000 downloads huisartsen-app

Rietteam brandweer beperkt schade bij brand Voorsterklei

16:54 Bij de bestrijding van de brand onder de rieten kap van een woonboerderij op de Voorsterklei was maandagavond het rietteam van de brandweer in Kootwijkerbroek aanwezig. Dit team beschikt over veel ervaring en de juiste middelen om de schade bij zo'n brand zoveel mogelijk te beperken.