Schoolboeken-callcentre naar Deventer

Iedereen die telefonische vragen heeft over zijn bij Van Dijk Educatie in Kampen gekochte schoolboeken komt vanaf juni in Deventer terecht. Het schoolboekenbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Soleo Contact Centers uit Deventer.

Voor het Deventer bedrijf dat negen jaar bestaat is de klus voor Van Dijk een grote. "Die zit gelijk wel bij onze top'', is manager Patricia Schra opgetogen. "Het betekent op de piekdagen dat wij zo'n honderd mensen extra aan het werk hebben. We gaan dus snel op zoek naar nieuwe medewerkers.''

Met nog twee maanden voor de boeg is onderwijsdienstverlener Van Dijk daarmee al klaar voor de telefonische topdrukte in de zomer. Ruim 11,2 miljoen leerboeken en 2,8 miljoen digitale licenties worden dan besteld door en verstuurd naar 730.000 scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland en België. Van Dijk is de grootste aanbieder van leerboeken in Nederland.

Pieken