'Schutter school Deventer is uitbehandeld'

De tbs van de schutter bij een schoolplein in Deventer in 2008 moet beëindigd worden. Dat zei haar raadsman donderdag in de rechtbank in Zwolle. ,,Het is klaar, het is volbracht.''

In maart 2008 was er grote paniek op het schoolplein bij de Sint Lebuinusschool in Deventer. Een vrouw had gericht geschoten op haar ex-man en hem geraakt. De man raakte zwaargewond. Ook haar zoontje was getuige van de geweldsuitbarsting.

De nu 45-jarige Margrietha G. is sinds 2011 in behandeling. Eind vorig jaar bogen rechters zich al over het verloop van de tbs-maatregel. En die verloopt zo goed dat de rechters een extra rapport lieten opstellen dat donderdag besproken werd. De reclassering adviseert de tbs helemaal te beëindigen.

Psychoses

Toch ziet het Openbaar Ministerie dat niet zitten, zei de officier van justitie. Een van de redenen is dat de vrouw volgende maand mogelijk haar medicatie mag afbouwen. Die heeft ze tegen mogelijke psychoses. Maar onduidelijk is hoe ze op die afbouw van medicatie reageert. En ook bleek dat de reclassering niet van alles op de hoogte is. Zo bezocht het zoontje G. terwijl er sprake is van een contactverbod, zei G. ,,Mijn zoontje wilde weten of ik degene was die op zijn vader had geschoten. Ik zei ja.'' Zelf zoekt ze haar kinderen of haar ex-man niet op. ,,Mijn kinderen zijn gelukkig en dat is voor mij het voornaamste.''

Ex-man

Ook onbekend is hoe G. reageert als ze per ongeluk toch haar ex-man tegen het lijf loopt, zei de officier. De advocaat noemde het standpunt van het OM onbegrijpelijk. Eerder is de tbs al onder voorwaarden beëindigd. ,,Ze had een geestelijke stoornis ten tijden van het delict. Ze is daarvoor geholpen en ze is klaar. Omdat een mogelijk derde een gevaar voor haar kan betekenen, kan de tbs niet verlengd worden?'' In februari 2016 werd de tbs al voorwaardelijk beëindigd.