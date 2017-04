Scooterrijdster gewond na ongeval Oerdijk Schalkhaar

Winnaars Miljoenenjacht: 'Je komt in een rollercoaster terecht'

3 april Van feestgedruis aan de Arkelsteinlaan is maandag geen sprake, terwijl daar toch alle aanleiding voor is. De avond ervoor heeft Winston Gerschtanowitz in Bathmen noord namens de Nationale Postcode Loterij voor 1.85 miljoen euro aan geldprijzen uitgedeeld. De helft, 925.000 euro, is voor Han en Jet Ferwerda.