Sneakerzaak Deaup! genomineerd voor landelijke winkelprijs

video Motorrijder ziet nieuwe wegindeling Zutphenseweg over het hoofd

7:18 Wonder boven wonder kwam de motorrijder er met lichte verwondingen vanaf. Vannacht reed hij rond 3.45 uur in de nieuwe bocht van de Zutphenseweg rechtdoor en botste met zijn motor op de stoeprand. In de schuiver die hij maakte miste hij op een haar na drie palen van verkeerslichten. Volgens de politie zag hij de nieuwe indeling van de kruising Zutphenseweg met de Hanzeweg te laat.