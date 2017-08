Specialistentekort dreigt voor ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland

Dubbele primeur voor nieuw restaurant Roasted! in Deventer

19:40 Rotisseries en burgerbars, in veel grote steden in Nederland struikel je er over, maar de trend ging lang aan Deventer voorbij. Daar komt snel verandering in: aan de Golstraat verwacht ondernemer Paul Stolte in november de deuren van zijn nieuwe zaak Roasted! te openen. Die zaak is, u raadt het misschien al, een combinatie van een rotisserie en een burgerbar.