Sprintend naar binnen en in de rij voor een shirtje bij open dag Go Ahead

Duizend huishoudens in Holten zonder water door opmerkelijke lek

16:47 Zo'n duizend huishoudens hebben woensdagavond gedurende twee uur zonder water gezeten. Een lek in een transportleiding zorgde dat honderden liters water over de straten liepen. Volgens woordvoerder Judith Zuijderhoudt van Vitens was er sprake van een 'spontane breuk' .