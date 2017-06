Streekgemeente voor kerken Voorst, Wilp en Klarenbeek

Aanleiding voor de streekgemeente is het dalende aantal leden van de drie gemeenten, die daardoor minder inkomsten hebben, maar wel hun rekeningen moeten betalen. Zo hoeft de streekgemeente niet op zoek naar een opvolger van de predikant van Wilp, die enkele maanden geleden naar Amersfoort vertrok, maar kunnen de uren van de twee overgebleven predikanten worden verdeeld.

Gemakkelijker

Volgens Hennie van Ittersum uit, voorzitter van de kerkenraad in Klarenbeek, is het daarnaast gemakkelijker voldoende leden te vinden voor een gezamenlijke kerkenraad, in plaats van drie afzonderlijke.

De drie gemeentes zijn in 2011 al begonnen met gezamenlijke diensten. In dat jaar waren dat er drie, momenteel al 27, een aantal dat nog zal groeien. ,,Dan zitten er 110 tot 120 mensen in de kerk, in plaats van 35 tot 40. Dat voelt beter, het zingt prettiger en een predikant kijkt niet tegen lege banken aan. Maar het belangrijkste is de ontmoeting. Mensen uit Wilp, Voorst en Klarenbeek, dat mengt goed’’, zegt Van Ittersum.

Dure kachel

Van een volledige fusie is nog geen sprake. ,,Dat hebben we in 2013 wel in een intentieverklaring uitgesproken, maar eerst gaan we een gezamenlijke kerkenraad vormen, die een nieuw beleidsplan maakt’’.