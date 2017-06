Terlouw Junior tovert Burgerweeshuis om in schimmige nachtclub

Die naam bestaat tot nu toe alleen in de vorm van muziek, op 6 oktober is dat even anders. Dikke rode gordijnen, een VIP-area met diner en een nachtelijke afterparty in de Wonder Bar van het Burgerweeshuis maken het poppodium die dag eenmalig tot een duistere, maar sfeervolle nachtclub.

Liveshow

Voor het Burgerweeshuis is het een lokaal hoogtepunt in het jaarprogramma. De band Jan Terlouw Junior & The Nightclub is geselecteerd voor de Overijsselse Popronde 2017, op vrijdag 6 oktober verschijnt het debuutalbum van de band, samen met een liveshow. In de aanloop daartoe brengt Terlouw Junior & The Nightclub elke maand een liedje uit.

Bij het debuutalbum verschijnt ook een stripverhaal. In de liedjes van de band maken luisteraars kennis met de diverse karakters van het stripverhaal. Op 6 oktober is het verhaal compleet. ,,Bezoekers kunnen dan letterlijk het verhaal en dus ook een beetje mijn hoofd binnenstappen. Echt bijzonder dat ik dit in mijn hometown Deventer kan doen. Veeg alvast je agenda leeg, want dit wordt een feest voor alle zintuigen. We gaan all the way’’, waarschuwt Jan Terlouw Junior alvast.