Tientallen scholieren blokken samen voor hoger cijfer op Het Vlier

Op Het Vlier in Deventer geven de docenten sinds een aantal jaren examentraining voor de her-kandidaten. Niks geen dure cursussen aan de andere kant van het land door onbekenden die je alsnog door het examen of aan dat hogere cijfer moeten helpen. Maar je vertrouwde leerkrachten die je tussen 8 en 16 uur in drie dagen tijd -inclusief de zaterdag- bijspijkeren in het vak waar je nog door kunt slagen.

Juliette Gruter uit Steenenkamer is een van hen. De 18-jarige VWO-scholiere heeft niet een vak waarop het slecht ging. Het was allemaal niet zo best. ,,Drie jaar lang ging het prima. Tot het examen. Ik heb antwoorden gegeven waarvan ik nu denk: waarom? Zenuwen, toch. Mijn gemiddelde over het geheel is te slecht. Daarom moet ik een hele zware her doen. Ik had een 4 op Frans. Ik moet een 8. Dat is heel zwaar. Maar ik ga het wel proberen.'' Om vervolgens in lachen uit te barsten na de teleurstelling van woensdag en te bekennen. ,,Mijn moeder is Frans. Ik ben half Frans. Ze praat alleen nog maar Frans met me. Het moet lukken, toch?''