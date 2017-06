Tuindorpkinderen zijn de stront kotsbeu op buitenspeeldag

Hun protest heeft een opmerkelijke voorvrouw: Tayma(11), nog geen anderhalf jaar in Deventer na een vlucht uit Idlib, zo’n 50 kilometer van het Syrische Aleppo, brandhaard van de steeds maar voortdurende burgeroorlog in Syrië. Tayma – die vlot Nederlands spreekt – zit nu in groep zes van basisschool Het Palet. En wat maar weinig Deventenaren in een heel leven voor elkaar krijgen, is haar nu al gelukt: ze heeft haar eigen straatmeubilair. Op drie plekken in Deventer zijn borden geplaatst naar haar ontwerp, met daarop de boodschap dat hondenpoep niet langer gewenst is. Haar tekening werd als mooiste gekozen van de tekeningen van de leerlingen van groep zes van het Palet. Hondenpoep is een grote ergernis bij de kinderen en volwassenen in deze tuindorp.