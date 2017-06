Op heterdaad betrapte inbreker Maranathakerk Deventer ontkomt

26 juni Bij een inbraak zondagavond in de Maranathakerk in de Deventer wijk Keizerslanden is een onbekend geldbedrag buitgemaakt. De inbreker brak onder meer de kas van de kerk open. Het precieze geldbedrag dat is gestolen maakt de kerk op dit moment niet bekend, zegt Eddy Mangar, lid van de beheerscommissie van de Molukse kerk. ,,Daar doen we nu geen uitspraken over.''