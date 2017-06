Vaste trommelaar bij Go Ahead Eagles zoekt opvolger

Oranje loper leidt naar Kaldi in Spij­ker­boor­steeg

3 juni Bezoekers van de Spijkerboorsteeg in Deventer lopen sinds vanochtend grotendeels over een oranje loper. Die is uitgerold door het team van Kaldi Deventer. Eigenaar van de koffie- en theespeciaalzaak, Herko Ubbink, nam hetinitiatief om twee redenen: om weer leven in de steeg te krijgen en om zoveel mogelijk klanten naar zijn vrijdag geopende vestiging halverwege de zeer smalle winkelstraat te lokken.