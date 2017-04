Volgens Van der Horst vindt Kelder dat de moraal en de motivatie om de plaatselijke afdeling van de SP op te bouwen wordt ondermijnd door een mededeling die dinsdagavond is gedaan tijdens een bestuur- en fractievergadering: ,,Nils Müller, landelijk scholingsmedewerker en ‘coach’ van de afdeling Deventer, had vernomen dat de kans dat de afdeling Deventer mee zou mogen doen aan de verkiezingen in 2018 verwaarloosbaar klein is. Kanttekening hierbij is dat dit op persoonlijke titel is gedeeld, maar Nils is vanwege zijn functie goed op de hoogte en hierom niet in twijfel te trekken'', aldus Van der Horst.