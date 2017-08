Vieze lucht verdwenen, sportschool in Diepenveen weer open na plofkraak

Eigenaresse Ingeborg Kruit is blij dat haar sporters weer aan de slag kunnen, zo meldt ze op facebook. Hart for her kon weer open nadat de eigenaar van het gebouw de aanbouw liet slopen waaraan de pinautomaat was bevestigd. Dat deel van het gebouw had zware schade opgelopen door de forse explosie bij de kraak van de pinautomaat. In de sportschool bleef een scherpe brandlucht hangen die sporten onmogelijk maakte, ook al was een doorgang naar de ruimte luchtdicht afgeplakt.