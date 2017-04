Vijf meisjes en twee vrouwen meldden ongepast gedrag van orthodontist

J.P., die werkzaam is in Deventer en Halle, zou de vrouwen ongepast hebben aangeraakt. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. ,,Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en de inspectie bereidt een tuchtklacht voor'', aldus de IGZ. De eerste melding kwam op 20 januari binnen. De melding ging over feiten die zich eind december hebben voorgedaan.