Wat is er te doen dit weekend?

Cross "Gas d'r bie"

Zaterdagmiddagspektakel en onderdeel van de Zomerfeesten in Wesepe is de cross met van alles en al dan niet verklede deelnemers. Wil je dit meemaken? Dan moet je zaterdagmiddag in Wesepe zijn tussen 14 uur en 16.30 uur. De Zomerfeesten zelf duren tot en met zondag. Het grandioze slotfeest begint dan om 17.00 uur. Meer info Cross "Gas d'r bie"

Tour de Terras

Moe geworden van het struinen over de Brocante langs de IJssel zaterdag tussen 10 en 17 uur? Dan is het 's avonds lekker bijkomen genieten van live muziek met een glas in de hand op de terrassen op de Brink in Deventer . De avond begint om 20 uur, de eindtijd is onbekend.

Zomerkermis

In Zwolle is het kermis. De Zomerkermis begon vrijdag en duurt nog tot en met 20 augustus. Meer dan 50 attracties staan opgesteld vanaf het Grote Kerkplein tot op het Rodetorenplein. Zaterdag begint de kermis om 12 uur en duurt tot zondagmorgen 00.30 uur. Op zondag gaat de kermis weer open om 13 uur en sluit 's avonds om 23 uur. Meer zin in muziek? Dan kun je zondagmiddag ook naar het Assendorperplein en genieten van ' dampende rockende garage blues '

Kalfjes keuring

Leuk voor het hele gezin is de nostalgische Boerenlanddag in het agrarische buurtschap Meerveld bij Uddel/Apeldoorn . De boerenmarkt bestaat uit 60 marktkramen met handgemaakte artikelen en heerlijke streekproducten, waaronder verse pannenkoeken, zelfgemaakte boerenfriet of heerlijke, zoete stroopwafels. Tussen 09:30 en 16:30 uur is er ook een veekeuring. Verschillende kalfjes, koeien en stieren zullen tijdens deze keuring strijden om de beker.

En verder onder andere:

- Zomeravondtuinconcert Balkbrug op 12 augustus tussen 20 en 22 uur, inclusief tuinenbezoek  8 euro.

- Autocross Lochem, zaterdag en zondag aan de Kanaaldijk. De wedstrijden in de verschillende klassen beginnen zaterdag en zondag om 10.00 uur. Entree is 10 euro per dag. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Naar verwachting is het evenement rond 18.00 uur afgelopen. Deelnemers van 14 tot 19 jaar strijden in de Juniorenklasse om de prijzen en op zondag zijn er zelfs JuniorBuggy's met deelnemers vanaf 6 jaar, die zonder rijbewijs, maar met een speciale licentie aan de start verschijnen.

- Grasbaancrossen om 14 uur op zaterdag 12 augustus tijdens Vetnippel Vol Gas aan de Eikenlaan in Kranenburg, gemeente Vorden